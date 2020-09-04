الحساينة: اجتماع الأمناء العامين خطوة إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

مفيد الحساينة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق: إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس خطوة إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



وأضاف الحساينة أن هذا الاجتماع يؤكد على أن للشعب الفلسطيني قيادته الحكيمة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والذي يواجه التحديات الإقليمية والدولية من رفضه لصفقة القرن وعملية الضم.



واعتبر الحساينة أن انعقاد هذا الاجتماع هو صدمة لكل الذين راهنوا على عدم اللقاء بين أطراف الشعب الفلسطيني، وأن نجاحه هو نصر للشعب الفلسطيني، وأن تحقيق نتائجه سيخدم القضية الفلسطينية داخليا وخارجيا.



وأشار الحساينة إلى أن شعبنا الفلسطيني يراهن على قيادته من أجل اتخاذ خطوات حقيقية وجدية في تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام الداخلي، وإنهاء الأزمات الصحية والبيئية والكهرباء والمياه التي يمر بها أبناء قطاع غزة.



وتمنى الحساينة أن يكون هذا الاجتماع بداية لتصحيح المسار السياسي، والتوافق علي برنامج سياسي يخاطب المجتمع الدولي، وتوحيد الصف الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الفلسطينية.