راصد جوي: درجات الحرارة في أيلول الأشد منذ 118 عامًا بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي، ليث العلامي: إن درجات الحرارة في فلسطين سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة.وأضاف العلامي، عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، أن درجات حرارة أربعينية حالياً في أجزاء واسعة من فلسطين، وتعتبر الأشد حرارة منذ صيف 2010، والأكثر حرارة بالنسبة لشهر أيلول منذ 118 عامًا.ورصد العلامي، بعض درجات الحرارة العظمى، ففي الخليل وصلت درجات الحرارة إلى 40.3، وفي نابلس : 41.1، أما جنين فسجلت 42.وفي قلقيلية وطولكرم سجلت 36 اضافة لرطوبة مرتفعة، بينما غزة كانت درجة حرارتها 34 بالاضافة لرطوبة مرتفعة، فيما بئر السبع والنقب 44، والأغوار الوسطى، 46، والناصرة 40.4.