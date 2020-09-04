وفاة مواطن من قلقيلية متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم الجمعة، عن وفاة المواطن طه مصطفى طه (70 عاماً) متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وأكد المحافظ أن المتوفى كان يعاني من فشل كلوي وفشل في عضلة القلب وأمراض أخرى، داعيًا الجميع بالالتزام بالاجراءات الوقائية.



يذكر أن هذه هي الوفاة الثامنة بفيروس (كورونا) من محافظة قلقيلية.