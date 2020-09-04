دولي

نتنياهو يوضح حقيقة الانباء حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

نتنياهو يوضح حقيقة الانباء حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات
رام الله - دنيا الوطن
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الأنباء التي وردت في تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، الليلة الماضية، وجاء فيه أن نتنياهو وافق على صفقة أسلحة أميركية-إماراتية.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو حول تقرير الصحيفة الأميركية: إن "تكرار ادعاء مفند ضد رئيس الحكومة نتنياهو لا يجعله حقيقة. وفي أي مرحلة في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي قادت لاختراق تاريخي مع الإمارات المتحدة، في 13 آب/ أغسطس، لم يمنح رئيس الحكومة نتنياهو موافقة إسرائيل على بيع سلاح متطور للإمارات المتحدة".

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) أفادت بأن نتنياهو، وافق على صفقة أسلحة أميركية-إماراتية، تشتري الأخيرة بموجبها أسلحة متطورة، بينها طائرات إف35، وذلك على عكس تصريحاته بأنه عارض صفقة كهذه.

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