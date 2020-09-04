دولي

تركيا: مسار المصالحة ازداد بشكل أكبر بعد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

تركيا: مسار المصالحة ازداد بشكل أكبر بعد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية التركية، بانعقاد مؤتمر الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، مبدية دعمها لأي خطوة تسهم في تحقيق وحدة الصف الفلسطيني.

وقالت الخارجية التركية، في بيان صحفي، نشرته وكالة (الأناضول): "نرحب بمؤتمر المصالحة بين الفلسطينيين، الذي عقد مساء أمس، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية"، مشددة على الأهمية الكبيرة للمؤتمر بسبب التطورات في الآونة الأخيرة.

وأضافت الخارجية أن أهمية وأولوية مسار المصالحة زادت بشكل أكبر، في مواجهة تسارع المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض رؤية حل الدولتين في الآونة الأخيرة، مؤكدة "دعم وتشجيع تركيا لأي جهد يسهم في تحقيق وحدة الصف بين الفلسطينيين".

وشددت الخارجية التركية على استمرار أنقرة في تقديم مختلف الاسهامات، لضمان إيجاد حل دائم وعادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يوضح حقيقة الانباء حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

نتنياهو يوضح حقيقة الانباء حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

اليونان: أعمال تركيا في المتوسط غير قانونية وتتطلب ردا دوليا

اليونان: أعمال تركيا في المتوسط غير قانونية وتتطلب ردا دوليا

فرنسا تغلق 22 مدرسة بسبب إصابات فيروس (كورونا)

فرنسا تغلق 22 مدرسة بسبب إصابات فيروس (كورونا)

المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس تؤكد مواصلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة

المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس تؤكد مواصلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة

أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في روسيا خلال 24 ساعة

أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في روسيا خلال 24 ساعة

بسبب موجات الحر.. انهيارات جليدية في جبال الألب

بسبب موجات الحر.. انهيارات جليدية في جبال الألب

ترامب ينفي وصفه جنودا أمريكيين قتلوا في الحرب العالمية الأولى بـ&#34;الفاشلين&#34;

ترامب ينفي وصفه جنودا أمريكيين قتلوا في الحرب العالمية الأولى بـ"الفاشلين"

إسرائيل تسجل 2119 إصابة بكورونا وتسع وفيات

إسرائيل تسجل 2119 إصابة بكورونا وتسع وفيات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

فلسطين تشارك في اجتماع المنصة الوزارية الافتراضية حول التعافي من (كروونا)

فلسطين تشارك في اجتماع المنصة الوزارية الافتراضية حول التعافي من (كروونا)

&#34;الديمقراطية&#34;: تدعو إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الاجتماع القيادي الفلسطيني

"الديمقراطية": تدعو إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الاجتماع القيادي الفلسطيني

الخارجية الروسية تؤكد التمسك بموقفها الثابت بضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية

الخارجية الروسية تؤكد التمسك بموقفها الثابت بضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية

المؤتمر القومي العربي يرحب باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

المؤتمر القومي العربي يرحب باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

الخضري: الاجتماع القيادي خطوة مهمة لترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة تحديات صفقة القرن

الخضري: الاجتماع القيادي خطوة مهمة لترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة تحديات صفقة القرن

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال رام الله

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال رام الله

مقدسيون يؤدون الجمعة الثالثة في خيمة الاعتصام بسلوان تنديدا بسياسة هدم المنازل

مقدسيون يؤدون الجمعة الثالثة في خيمة الاعتصام بسلوان تنديدا بسياسة هدم المنازل

منوعات

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: &#34;ورحمة أبويا بحبه&#34;

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه"

تطورات جديدة بقضية نصب محمد وزيري على هيفا وهبي.. ممنوع من السفر

تطورات جديدة بقضية نصب محمد وزيري على هيفا وهبي.. ممنوع من السفر

إعلامية تصدم جمهورها: &#34;أنا مصابة بمرض نادر&#34; (فيديو)

إعلامية تصدم جمهورها: "أنا مصابة بمرض نادر" (فيديو)

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع &#34;نتفليكس&#34;

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع "نتفليكس"

عربي

ما حقيقة بيع &#34;جزر النيل&#34; لمستثمرين أجانب؟

ما حقيقة بيع "جزر النيل" لمستثمرين أجانب؟

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية