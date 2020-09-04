إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية .





وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.





وانطلقت المسيرة بمشاركة أبناء القرية، رغم شدة حرارة الجو، الذين رددوا الشعارات الوطنية الرافضة للمؤامرات الهادفة للنيل من المشروع الوطني الفلسطيني، وأكدوا تقديرهم لجهود الرئيس محمود عباس في توحيد الصف الوطني الفلسطيني، مثمنين مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد مساء أمس برئاسة الرئيس.

رام الله - دنيا الوطن