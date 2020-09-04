الكشف عن تفاصيل لقاء هنية مع المدير العام للأمن اللبناني

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، والوفد المرافق له، اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020، بالمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.





وتناول المجتمعون خلال اللقاء الذي جرى بمديرية الأمن العام في بيروت، عدداً من القضايا التي تهمّ الجانبين، ومنها المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية.

كما بحث الطرفان الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان. فيما شدد هنية على أن لبنان القوي المعافى هو قوة استراتيجية للشعب والقضية الفلسطينية.





وجدد هنية على اللاءات الثلاث: لا توطين، ولا تهجير، ولا للوطن البديل.





رام الله - دنيا الوطن