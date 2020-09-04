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شؤون فلسطينية

مقدسيون يؤدون الجمعة الثالثة في خيمة الاعتصام بسلوان تنديدا بسياسة هدم المنازل

مقدسيون يؤدون الجمعة الثالثة في خيمة الاعتصام بسلوان تنديدا بسياسة هدم المنازل
رام الله - دنيا الوطن
 أدى مقدسيون صلاة الجمعة الثالثة على التوالي، في خيمة الاعتصام "خيمة البستان" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تنديدا بسياسة هدم المنازل المتصاعدة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في مختلف أحياء البلدة.

وعقب انتهاء الصلاة نظم المشاركون اعتصاما داخل الخيمة، طالبوا خلاله بوقف عمليات الهدم بالقدس عامة وسلوان خاصة.

ورفع المشاركون اللافتات المنددة بما يجرى بحق أهالي القدس خاصة في سلوان، من عمليات هدم طالت عددا كبيرا من منشآت المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم.

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