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ثلاث وفيات و806 إصابة و692 حالة تعاف بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

ثلاث وفيات و806 إصابة و692 حالة تعاف بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 3 حالات وفاة و806 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 692 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية  بعد إجراء 5621 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنة (75 عاما) من مخيم العزة بمحافظة بيت لحم، ومواطنة (82 عاما) من إذنا بمحافظة الخليل، ومواطن (76 عاما) من محافظة رام الله والبيرة.

كما أعلنت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (220)، محافظة نابلس (27)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (38)، محافظة رام الله والبيرة (92)، جنين (4)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (18)، طوباس (9)، طولكرم (16)، قطاع غزة (116)، ضواحي القدس (62)، مدينة القدس (135).
وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (105)، محافظة قلقيلية (19)، محافظة جنين (4)، محافظة طولكرم (5)، محافظة رام الله والبيرة (148)، محافظة أريحا والأغوار (48)، مدينة القدس (350)، قطاع غزة (13).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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