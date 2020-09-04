مركز فلسطين: في ظل موجة الحر السجون تحولت الى أفران

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون هذه الأيام الى ظروف صعبة وقاسية للغاية، في ظل موجة الحر الشديد التي تضرب المنطقة، حيث تحولت السجون الى أفران مشتعلة كما وصفها الأسرى .





وبين مركز فلسطين ان الأسرى الأكثر معاناة من موجة الحر الذين يقبعون في سجون الجنوب وهى ( النقب، وريمون، ونفحه، وايشل) و تضم ما يقارب من نصف عدد الأسرى، حيث تقع في منطقة صحراوية ترتفع فيها درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة، والتي تحولت الى قطعة من جهنم في ظل الحر والرطوبة المرتفعة، حيث شعروا أنها تحولت الى أفران مشتعلة، وبعضهم يعاني من ضيق النفس نتيجة النقص الشديد في وسائل التهوية، وكذلك اغلاق الغرف بشكل محكم.





وحذر الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز من التداعيات السلبية على الأسرى في مثل هذا الظروف المناخية الاستثنائية، حيث يخشى من اصابة بعضهم بضربات شمس أو حالات إغماء نتيجة درجة الحرارة والهواء الساخن، ولا يوجد ما يخفف عن الأسرى من وطأة هذا الحر سوى الماء الذي يبللون به ملابسهم بشكل مستمر و يرشونه على أرضيات الغرف والممرات وحتى على فراشهم .





وأشار الأشقر الى أن الأسرى في مركز التوقيف والتحقيق يختنقون في مثل هذه الأيام، حيث لا يوجد ما يعينهم على التخفيف من الحر حتى الماء غير متوفر لان الحمامات خارج الغرف ولا يوجد مراوح او ماء بارد للشرب، والفرشات خشنة لا يستطيعون النوم عليها، والأغطية عبارة عن بطانية متسخة ومهترئة .





وأوضح "الاشقر" أن درجات الحرارة وصلت اليوم في سجن النقب الصحراوي إلى ما يزيد عن 44 درجة مئوية، الأمر الذي سبب معاناة متفاقمة لهم، ولم يستطيعوا الخروج الى ساحات الاقسام او الفورة، وهذه الاوضاع الصعبة تضاف إلى ظروفهم القاسية أصلا نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية، والعقوبات المفروضة عليهم .





ونوه "الأشقر" الى ان هذه الاجواء الحارة والجافة في المناطق الصحراوية تدفع بخروج الزواحف والحشرات الخطيرة والسامة، كأفاعي الصحراء القاتلة والقوارض والعقارب، والتي من السهل ان تصل إلى أقسامهم وخيامهم، و تسبب خطر على حياتهم، وخاصة ان إدارة السجون تمنع الأسرى من اقتناء وسائل الحماية من خطرها كالمبيدات والأدوية للقضاء عليها او حماية الأقسام لمنع دخولها.





ودعا مركز فلسطين المؤسسات الدولية الى التدخل لحماية الأسرى من تداعيات الأحوال الجوية، والتي تضاف الى ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى والتي تزيد من حجم معاناتهم وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار جائحة كورونا.





رام الله - دنيا الوطن