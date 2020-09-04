عاجل

  • إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال رام الله

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: في ظل موجة الحر السجون تحولت الى أفران

مركز فلسطين: في ظل موجة الحر السجون تحولت الى أفران
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون هذه الأيام الى ظروف صعبة وقاسية للغاية، في ظل موجة الحر الشديد التي تضرب المنطقة، حيث تحولت السجون الى أفران مشتعلة كما وصفها الأسرى .

وبين مركز فلسطين ان الأسرى الأكثر معاناة من موجة الحر الذين يقبعون في سجون الجنوب وهى ( النقب، وريمون، ونفحه، وايشل) و تضم ما يقارب من نصف عدد الأسرى، حيث تقع في منطقة صحراوية ترتفع فيها درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة، والتي تحولت الى قطعة من جهنم في ظل الحر والرطوبة المرتفعة، حيث شعروا أنها تحولت الى أفران مشتعلة، وبعضهم يعاني من ضيق النفس نتيجة النقص الشديد في وسائل التهوية، وكذلك اغلاق الغرف بشكل محكم.

وحذر الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز من التداعيات السلبية على الأسرى في مثل هذا الظروف المناخية الاستثنائية، حيث يخشى من اصابة بعضهم  بضربات شمس أو حالات إغماء نتيجة درجة الحرارة والهواء الساخن، ولا يوجد ما يخفف عن الأسرى من وطأة هذا الحر سوى الماء الذي يبللون به ملابسهم بشكل مستمر و يرشونه على أرضيات الغرف والممرات وحتى على فراشهم .

وأشار الأشقر الى أن الأسرى في مركز التوقيف والتحقيق يختنقون في مثل هذه الأيام، حيث لا يوجد ما يعينهم على التخفيف من الحر حتى الماء غير متوفر لان الحمامات خارج الغرف ولا يوجد مراوح او ماء بارد للشرب، والفرشات خشنة لا يستطيعون النوم عليها، والأغطية عبارة عن بطانية متسخة ومهترئة .  

وأوضح "الاشقر" أن درجات الحرارة وصلت اليوم في سجن النقب الصحراوي إلى ما يزيد عن 44 درجة مئوية، الأمر الذي سبب معاناة متفاقمة لهم، ولم يستطيعوا الخروج الى ساحات الاقسام او الفورة، وهذه الاوضاع الصعبة تضاف إلى ظروفهم القاسية أصلا نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية، والعقوبات المفروضة عليهم .  

ونوه "الأشقر" الى ان هذه الاجواء الحارة والجافة في المناطق الصحراوية تدفع بخروج الزواحف والحشرات الخطيرة والسامة، كأفاعي الصحراء القاتلة والقوارض والعقارب، والتي من السهل ان تصل إلى أقسامهم وخيامهم، و تسبب خطر على حياتهم، وخاصة ان إدارة السجون تمنع الأسرى من اقتناء وسائل الحماية من خطرها كالمبيدات والأدوية للقضاء عليها او حماية الأقسام لمنع دخولها.

ودعا مركز فلسطين المؤسسات الدولية الى التدخل لحماية الأسرى من تداعيات الأحوال الجوية، والتي تضاف الى ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى والتي تزيد من حجم معاناتهم وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار جائحة كورونا.

أخبار ذات صلة

الخارجية الروسية تؤكد التمسك بموقفها الثابت بضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية

الخارجية الروسية تؤكد التمسك بموقفها الثابت بضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية

المؤتمر القومي العربي يرحب باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

المؤتمر القومي العربي يرحب باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

الخضري: الاجتماع القيادي خطوة مهمة لترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة تحديات صفقة القرن

الخضري: الاجتماع القيادي خطوة مهمة لترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة تحديات صفقة القرن

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال رام الله

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال رام الله

الكشف عن تفاصيل لقاء هنية مع المدير العام للأمن اللبناني

الكشف عن تفاصيل لقاء هنية مع المدير العام للأمن اللبناني

مقدسيون يؤدون الجمعة الثالثة في خيمة الاعتصام بسلوان تنديدا بسياسة هدم المنازل

مقدسيون يؤدون الجمعة الثالثة في خيمة الاعتصام بسلوان تنديدا بسياسة هدم المنازل

ثلاث وفيات و806 إصابة و692 حالة تعاف بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

ثلاث وفيات و806 إصابة و692 حالة تعاف بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الوزير المالكي يلتقي نظيره الروماني

الوزير المالكي يلتقي نظيره الروماني

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخارجية الروسية تؤكد التمسك بموقفها الثابت بضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية

الخارجية الروسية تؤكد التمسك بموقفها الثابت بضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية

المؤتمر القومي العربي يرحب باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

المؤتمر القومي العربي يرحب باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

الخضري: الاجتماع القيادي خطوة مهمة لترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة تحديات صفقة القرن

الخضري: الاجتماع القيادي خطوة مهمة لترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة تحديات صفقة القرن

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال رام الله

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال رام الله

مقدسيون يؤدون الجمعة الثالثة في خيمة الاعتصام بسلوان تنديدا بسياسة هدم المنازل

مقدسيون يؤدون الجمعة الثالثة في خيمة الاعتصام بسلوان تنديدا بسياسة هدم المنازل

الوزير المالكي يلتقي نظيره الروماني

الوزير المالكي يلتقي نظيره الروماني

مركز فلسطين: في ظل موجة الحر السجون تحولت الى أفران

مركز فلسطين: في ظل موجة الحر السجون تحولت الى أفران

المجلس &#34;الاقتصادي والاجتماعي&#34; يدعو لاستمرار تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني

المجلس "الاقتصادي والاجتماعي" يدعو لاستمرار تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني

منوعات

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع &#34;نتفليكس&#34;

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع "نتفليكس"

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: &#34;ده أنت داهية ولعيب&#34;

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: "ده أنت داهية ولعيب"

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من &#34;ميلانيا ترامب&#34;

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من "ميلانيا ترامب"

عربي

ما حقيقة بيع &#34;جزر النيل&#34; لمستثمرين أجانب؟

ما حقيقة بيع "جزر النيل" لمستثمرين أجانب؟

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية