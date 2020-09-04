شؤون فلسطينية

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة سيدة وجدت مشنوقة بمنزلها جنوبي نابلس

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة سيدة وجدت مشنوقة بمنزلها جنوبي نابلس
رام الله - دنيا الوطن
 فتحت الشرطة والنيابة العامة، اليوم الجمعة، تحقيقاً في ظروف وفاة سيدة 51 عاماً وجدت مشنوقه في منزلها جنوبي نابلس.

وأفاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغاً بوجود سيدة مشنوقه في منزلها وعلى الفور تحركت طواقم التحقيق والنيابة العامة والطبيب الشرعي للمكان وباشروا إجراءات الكشف والمعاينة.

وأضاف أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية للتشريح للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

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