المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس تؤكد مواصلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة

قالت المعارضة المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الماضية في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة لن تتوقف وهي تمثل ضغطا كافيا على الحكومة الحالية.





المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس تؤكد مواصلة الاحتجاجات المناهضة للحكومةميشوستين: يجب منع أي تدخل خارجي أو فرض قيود غير مشروعة بحق بيلاروس

وأضافت تيخانوفسكايا، في تصريح صحفي، إن "قوتنا في الناس، المظاهرات التي ننظمها كل يوم تشكل ضغطا كافيا (على السلطات في بيلاروس) وفق (روسيا اليوم).





وبخصوص عودتها إلى بيلاروس قالت تيخانوفسكايا إنها مستعدة للقيام بذلك "في أول قطار" إذا شعرت بالأمان هناك.





وفرت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بفترة رئاسية جديدة، واندلاع مظاهرات مناهضة له.





رام الله - دنيا الوطن