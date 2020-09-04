(صورة).. وفد وزاري برئاسة وزيرة الصحة مي كيلة يصل الى قطاع غزة

وصل وفد وزاري برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة إلى إلى معبر "ايرز " بيت حانون قبل قليل، تمهيدًا إلى دخوله قطاع غزة .

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف في تغريدة عبر "تويتر"، "اليوم نتوجه إلى غزة ضمن وفد وزاري من أجل مساعدة أهلنا هناك في تخطي المحنة والتهديد الذي تفرضه كورونا ".





وأضاف أبو سيف، "حمى الله شعبنا في كل مكان وخفف عنه كل بلاء. غزة الصامدة المقاتلة التي لقنت العدو الدرس تلو الآخر قادرة على تجاوز المحنة".





وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية، إن الوزيرة مي الكيلة، تتوجه على رأس وفد حكومي يضم ٥ وزراء إلى قطاع غزة، للاطلاع على الحالة الوبائية واحتياجات القطاع للتصدي لفيروس كورونا.





وكانت الكيلة تحدثت أمس عن الزيارة المقرر أن يقوم بها وفد وزاري برئاستها، إلى قطاع غزة، للاطلاع على صورة الأوضاع في ضوء تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.

رام الله - دنيا الوطن