وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

توفي وزير الزراعة السوري السابق أحمد القادري بعد مغادرة منصبه بـ 5 أيام إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب وزارة الزراعة.





وتعتبر وفاة القادري هي الأولى في سورية لمسؤول حكومي بهذا المستوى بفيروس كورونا علماً أنه لم يتم الإعلان عن إصابة أي مسؤول آخر بفيروس كورونا باستثناء المسؤولين في قطاع الصحة من أطباء وصيادلة ومحامين حيث تم تسجيل أكثر من ثمانين حالة وفاة لهم بحسب (القدس).





وعين القادري وزيرًا للزراعة منذ 2013 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يوم الاحد الماضي برئاسة حسين عرنوس.

رام الله - دنيا الوطن