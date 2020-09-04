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شؤون فلسطينية

القيادي حسن يوسف: سنبدأ تحركاً سريعاً لتنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء

القيادي حسن يوسف: سنبدأ تحركاً سريعاً لتنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف البدء بتحرك سريع لتنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل بشكل مسؤول، وأنه سيكون هناك تواصل مع الجميع لتشكيل اللجان التي أعلن عنها في البيان الختامي.

وأوضح القيادي يوسف أن اللجان ستعمل على تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية الشاملة مع الاحتلال وإعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني من خلال إعادة بناء منظمة التحرير.

وأكد الشيخ يوسف أن اللجان ستشمل الجميع وأن حركة حماس لن تأل جهداً لكي يؤدي كل دوره في خدمة القضية الفلسطينية وحمايتها.

وعبر الشيخ يوسف عن تفاؤله بالاجتماع الذي وصفه بالايجابي وحمل خطاباً مسؤولاً من كل القوى وعلى درجة كبيرة من الجدية والأهمية والنظر الى الواقع الفلسطيني نظرة حرص لمواجهة التحديات بكل وسيلة من الوسائل.

وشدد القيادي يوسف على أن الوضع هذه المرة مختلف وأن مخرجات الاجتماع ستؤخذ بجدية أكثر وبعمل جاد لأن أي فشل سيكون له تداعيات سيئة على الواقع الفلسطيني.

ودعا يوسف الجميع للتحرك الجدي وانقاذ الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من حصار واستيطان ومشاريع تصفية وقفز عن قضيته، مشيراً الى أن الاجتماع جاء في الوقت المناسب في ظل الظروف التي تهدد قضيتا والمؤامرات التي تحاك لتصفيتها.

كما حذر من أن الواقع الراهن مختلف من حيث حجم التحديات ولا يجوز افشال الحراك الوطني الذي يتعلق بقضايانا المركزية.

وعقد لقاء الأمناء العامين في رام الله وبيروت عبر تقنية الربط التلفزيوني، مساء أمس الأربعاء، برئاسة الرئيس محمود عباس وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأمناء الفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.

 واتفق المجتمعون في بيانهم الختامي على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي.

كما توافقوا على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.

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