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دولي

أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في روسيا خلال 24 ساعة

أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في روسيا خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
 سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ 15 آب الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة، عن رصد 5110 إصابات جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 4995 إصابة في اليوم السابق) وفق (روسيا اليوم).

وأشار التقرير إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)، مشيرا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد.

ورصدت الغرفة 121 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 114 وفاة في اليوم السابق.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1015105 إصابات، بما في ذلك 17649 حالة وفاة و164709 حالات نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ823 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 5812 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 832747 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 37.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 334 ألفا منها خلال اليوم الأخير، ولا يزال أكثر من 211 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

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