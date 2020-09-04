محافظ نابلس يعلن إغلاق بيت فوريك عقب تسجيل إصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان اليوم الجمعة، إغلاق بلدة بيت فوريك شرق نابلس ثلاثة أيام قابلة للتجديد عقب تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19" في البلدة.



وأكد ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحالة الصحية.



وجاء قرار المحافظ استجابة لتوصية اللجنة الصحيّة.