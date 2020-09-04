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دولي

بسبب موجات الحر.. انهيارات جليدية في جبال الألب

بسبب موجات الحر.. انهيارات جليدية في جبال الألب
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن ارتفاع متوسط درجات الحرارة في جبال الألب بمقدار درجتين، ما أدى إلى انهيار جليدي هائل في جبال الألب السويسرية، وهناك انهيارات أخرى متوقعة.

ويقول الخبراء: أثرت درجات الحرارة المرتفعة هذا الصيف، سلبا في جليد جبال الألب، فقد انشطر جليد تورتمان بجبال الألب السويسرية، إلى قسمين، وبذلك فقد 300  ألف متر مكعب من الجليد، نتيجة الانهيار الذي حدث في 6 آب الماضي" وفق (روسيا اليوم).

ويشير الخبراء، إلى أن جليد بلانبينس الواقع في وادي أوستا بجبل مون بلان، على وشك الانهيار منذ سنتين أيضا، وقد تسارع انزلاقه في آب الماضي من هذه السنة، إلى أكثر من متر في اليوم، ما تطلب إجلاء سكان المنازل والفنادق المجاورة، ويفقد هذا الجليد 500 ألف متر مكعب يوميا، وهو تحت مراقبة دائمة من جانب العلماء بسبب الصدع الذي حدث فيه.

ويؤكد الخبراء أن السبب الرئيس وراء كل ذلك موجة الحر الشديدة التي شهدتها جبال الألب خلال شهر تموز وبداية آب الماضي، محذرين من استمرار الانهيارات الجليدية، حيث يمكن لهذه الظاهرة في حال اتساعها بشكل أكبر وأوسع أن تؤدي الى مشكلات خطرة، وأهمها ارتفاع مستويات سطح البحر وما في ذلك من مخاطر كالتسونامي او حتى تغطية أجزاء من اليابسة. 

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