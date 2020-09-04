ترامب ينفي وصفه جنودا أمريكيين قتلوا في الحرب العالمية الأولى بـ"الفاشلين"

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع، أمس الخميس، ما أوردته مجلة "ذي أتلانتيك" عن وصفه الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى بـ"الفاشلين" و"الحمقى".





وخلال زيارة لفرنسا في نوفمبر 2018 لإحياء ذكرى مرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، ألغى الرئيس الجمهوري رحلته إلى مقبرة أمريكية قرب باريس، موضحا أن سوء الأحوال الجوية جعل الزيارة مستحيلة وفق (روسيا اليوم).





لكن مجلة "ذي أتلانتيك" الشهرية التي تحظى باحترام في الولايات المتحدة، ذكرت أن ترامب لم ير الأمر بهذه البساطة.





وقالت المجلة التي نقلت معلوماتها عن مصادر مجهولة عدة، إن ترامب صرح لفريقه "لماذا يجب عليَّ أن أذهب إلى هذه المقبرة؟ إنها مليئة بالفاشلين".





وأوردت المجلة أيضا أن ترامب وصف في محادثة منفصلة بـ"الحمقى" أكثر من 1800 جندي من مشاة البحرية الأمريكية لأنهم قتلوا في معركة "بيلو وود"، قبل أن يسأل "من كان الأخيار؟" خلال تلك المعركة.





وصرح الرئيس الأمريكي للصحافيين مساء الخميس بعد زيارة لبنسلفانيا ضمن حملته الانتخابية إن "شخصا ما اختلق هذه القصة المروعة بقوله إنني لم أرغب في الذهاب" إلى تلك المقبرة.





وأضاف: "إذا كانت (المصادر) موجودة حقا، وإذا كان بإمكان أي شخص أن يقول ذلك، فهو كاذب وبلا ضمير. وسأقسم على أي شيء أنني لم أقل ذلك أبدا عن أبطالنا الذي قتلوا خلال المعركة". وأضاف: "أي حيوان أو شخص يمكن أن يقول مثل هذا الشيء؟".





ونفى البيت الأبيض كذلك بشدة ما أوردته مجلة "ذي أتلانتيك". وقال جود ديري، أحد الناطقين باسمه أن هذه الاتهامات "كاذبة".





كما ندد هوغان غيدلي، الناطق السابق باسم البيت الأبيض الذي رافق ترامب في رحلته إلى فرنسا في العام 2018، بالاتهامات معتبرا أنها "سخيفة" ووصف المصادر المجهولة بأنها "رديئة وجبانة".

رام الله - دنيا الوطن