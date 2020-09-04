المقاومة الشعبية ترحب بالأجواء الإيجابية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الجمعة، بالأجواء الإيجابية التي شهدها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي عقد بالأمس برئاسة الرئيس محمود عباس في بيروت و رام الله ، داعية إلى قرار وطني يجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير.
رحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الجمعة، بالأجواء الإيجابية التي شهدها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي عقد بالأمس برئاسة الرئيس محمود عباس في بيروت و رام الله ، داعية إلى قرار وطني يجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير.
وفيما يلي بيان المقاومة الشعبية :
نرحب بالأجواء الايجابية التي شهدها اجتماع الأمناء العامون
- نرحب بالأجواء الايجابية التي شهدها اجتماع الأمناء العامون، وما جاء في مداخلات القيادات الوطنية الفلسطينية، املين ان تترجم التصريحات الى خطة عمل على ارض الواقع وعلى وجه من السرعة.
- نشدد على ان الاجتماع الفلسطيني هو صفعة في وجه المطبعين والمفرطين بقضية فلسطين، وسيغلق الباب امام التهديدات الصهيوامريكية، بتشكيل موقف وطني فلسطيني موحد ضد صفقة القرن .
- ندعو الى قرار وطني يجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير، وعدم استبعاد اي فصيل فلسطيني والتأكيد على وحدة القرار الوطني الفلسطيني في ظل ما يتهدد شعبنا من مخاطر محدقة.
- تعرب الحركة ان تشهد اللقاءات القادمة للفصائل الفلسطينية مشاركة جميع فصائل وقوى شعبنا في الداخل والخارج.
- ندعو الى خطة وطنية تبدأ بمغادرة مربع اوسلوا وانهاء مسار التسوية مع الكيان الصهيوني، واعتماد برنامج على اساس المقاومة الوطنية للعدو الصهيوني.
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