المقاومة الشعبية ترحب بالأجواء الإيجابية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل





وفيما يلي بيان المقاومة الشعبية :





نرحب بالأجواء الايجابية التي شهدها اجتماع الأمناء العامون





- نرحب بالأجواء الايجابية التي شهدها اجتماع الأمناء العامون، وما جاء في مداخلات القيادات الوطنية الفلسطينية، املين ان تترجم التصريحات الى خطة عمل على ارض الواقع وعلى وجه من السرعة.





- نشدد على ان الاجتماع الفلسطيني هو صفعة في وجه المطبعين والمفرطين بقضية فلسطين، وسيغلق الباب امام التهديدات الصهيوامريكية، بتشكيل موقف وطني فلسطيني موحد ضد صفقة القرن .





- ندعو الى قرار وطني يجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير، وعدم استبعاد اي فصيل فلسطيني والتأكيد على وحدة القرار الوطني الفلسطيني في ظل ما يتهدد شعبنا من مخاطر محدقة.





- تعرب الحركة ان تشهد اللقاءات القادمة للفصائل الفلسطينية مشاركة جميع فصائل وقوى شعبنا في الداخل والخارج.





- ندعو الى خطة وطنية تبدأ بمغادرة مربع اوسلوا وانهاء مسار التسوية مع الكيان الصهيوني، واعتماد برنامج على اساس المقاومة الوطنية للعدو الصهيوني.





رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الجمعة، بالأجواء الإيجابية التي شهدها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي عقد بالأمس برئاسة الرئيس محمود عباس في بيروت و رام الله ، داعية إلى قرار وطني يجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير.