عاجل

  • الصحة بغزة: تسجيل (13) حالة تعافي جديدة في القطاع

  • الصحة بغزة: إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي وصل إلى 697 إصابة

  • وزارة الصحة في غزة تعلن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دولي

صحيفة أميركية: نتنياهو كذب بادعائه معارضة بيع طائرات "f35" للإمارات

صحيفة أميركية: نتنياهو كذب بادعائه معارضة بيع طائرات "f35" للإمارات
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كذب عندما أنكر وجود مباحثات لبيع طائرات f35 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مسؤولون مطلعون على المفاوضات للصحيفة الأميركية إن "تصريحات نتنياهو العلنية كاذبة"، وأنه توقف عن التصريح علنا ضد الصفقة في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل واجتماعه مع نتنياهو، الأسبوع الماضي.

وأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، نقلا عن الصحيفة الأميركية، أن نتنياهو كان على علم بالمفاوضات لبيع صفقة أسلحة أمريكية للإمارات.

وحسب الصحيفة، فإن الصفقة تشمل بيع الإمارات أسلحة متطورة، بينها طائرات إف35 وطائرات ريبر بدون طيار، وطائرات EA-18G Growler - طائرات الحرب الإلكترونية التي تمهد الطريق لهجمات التخفي عن طريق التشويش على الدفاعات الجوية للعدو. ولم يتم الإبلاغ عن هذه الطائرات مسبقا. وفق عكا للشؤون الإسرائيلية

يشار إلى أن صحيفة يديعوت قد كشفت عن الصفقة، وقالت إن نتنياهو وافق عليها، ونفى الأخير أنه وافق عليها. وأثار الكشف عن الصفقة انتقادات شديدة لنتنياهو في إسرائيل، بادعاء أنها تقوض التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

ورفضت الولايات المتحدة في الماضي الموافقة على بيع أسلحة فائقة التطور كهذه للإمارات، لكن المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا للصحيفة يقولون إن موافقة إدارة ترامب الآن مرتبط باتفاق التحالف الإسرائيلي – الإماراتي.

وتواجه هذه الصفقة معارضة في الكونغرس، إذ يقضي القانون الأميركي ألا تؤدي مبيعات أسلحة إلى إضعاف التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط. رغم ذلك، تجاوز مسؤولون في إدارة ترامب جزءا مهما من عملية مراجعة الكونغرس، مما قد يحسن فرصهم في دفع مبيعات الأسلحة قبل انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وفق عرب 48

وقالت الصحيفة، إن العشرات من المسؤولين الإماراتيين زاروا واشنطن، الأسبوع الماضي، من أجل لقاء نظرائهم في البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية، حيث ناقشوا "صفقة الأسلحة ومبادرتهم الدبلوماسية مع إسرائيل".

أخبار ذات صلة

ترامب ينفي وصفه جنودا أمريكيين قتلوا في الحرب العالمية الأولى بـ&#34;الفاشلين&#34;

ترامب ينفي وصفه جنودا أمريكيين قتلوا في الحرب العالمية الأولى بـ"الفاشلين"

إسرائيل تسجل 2119 إصابة بكورونا وتسع وفيات

إسرائيل تسجل 2119 إصابة بكورونا وتسع وفيات

الهند.. أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بفيرو (كورونا) والحصيلة تلامس أربعة ملايين

الهند.. أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بفيرو (كورونا) والحصيلة تلامس أربعة ملايين

&#34;تويتر&#34; يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير

"تويتر" يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير

الصحة الإسرائيلية: تسع وفيات و3141 إصابة بـ (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: تسع وفيات و3141 إصابة بـ (كورونا)

محكمة إسرائيلية ترفض دعوى قضائية تطالب بمحاكمة ضابط أعدم فتاً فلسطينياً

محكمة إسرائيلية ترفض دعوى قضائية تطالب بمحاكمة ضابط أعدم فتاً فلسطينياً

ارتفاع في الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في فرنسا

ارتفاع في الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في فرنسا

الصحة الإيرانية: عدد وفيات (كورونا) يقترب من 22 ألفا

الصحة الإيرانية: عدد وفيات (كورونا) يقترب من 22 ألفا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مفوضية اللاجئين: فيروس (كورونا) يشكل تهديدا لتعليم أطفال اللاجئين

مفوضية اللاجئين: فيروس (كورونا) يشكل تهديدا لتعليم أطفال اللاجئين

المقاومة الشعبية ترحب بالأجواء الإيجابية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل

المقاومة الشعبية ترحب بالأجواء الإيجابية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل

الاحتلال يداهم منازل جنوب شرق بيت لحم

الاحتلال يداهم منازل جنوب شرق بيت لحم

إصابة أربع مواطنين عقب رشق مستوطنين سيارتهم بالحجارة برام الله

إصابة أربع مواطنين عقب رشق مستوطنين سيارتهم بالحجارة برام الله

شاهد: إجراءات مُشددة لفصل شمال قطاع غزة لمنع انتشار وباء (كورونا)

شاهد: إجراءات مُشددة لفصل شمال قطاع غزة لمنع انتشار وباء (كورونا)

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

شركات النظافة بغزة: 10 عمال مصابين بـ(كورونا) ولم نحصل على مستحقاتنا منذ ثمانية أشهر

شركات النظافة بغزة: 10 عمال مصابين بـ(كورونا) ولم نحصل على مستحقاتنا منذ ثمانية أشهر

صالح رأفت: سنتابع العمل مع الفصائل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

صالح رأفت: سنتابع العمل مع الفصائل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

منوعات

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع &#34;نتفليكس&#34;

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع "نتفليكس"

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: &#34;ده أنت داهية ولعيب&#34;

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: "ده أنت داهية ولعيب"

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من &#34;ميلانيا ترامب&#34;

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من "ميلانيا ترامب"

إطلاله مثيرة لطليقة (كهربا)..وتعليق غامض: &#34;إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى&#34;

إطلاله مثيرة لطليقة (كهربا)..وتعليق غامض: "إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى"

جميلة إسماعيل عن اتهام ابنها في قضية الاغتصاب (فيرمونت): ربيته يحمي بنات الناس

جميلة إسماعيل عن اتهام ابنها في قضية الاغتصاب (فيرمونت): ربيته يحمي بنات الناس

عربي

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية

أمير منطقة مكة المكرمة يشارك بمراسم غسل الكعبة المشرفة

أمير منطقة مكة المكرمة يشارك بمراسم غسل الكعبة المشرفة

دعوى قضائية ضد حفتر أمام محكمة أمريكية

دعوى قضائية ضد حفتر أمام محكمة أمريكية