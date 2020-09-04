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أمير منطقة مكة المكرمة يشارك بمراسم غسل الكعبة المشرفة

أمير منطقة مكة المكرمة يشارك بمراسم غسل الكعبة المشرفة
رام الله - دنيا الوطن
قام الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بغسل الكعبة المشرفة، وجرت المراسم هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

وكان في استقبال الأمير لدى وصوله المسجد الحرام، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من المسؤولين وفق (روسيا اليوم).

وفور وصوله قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط، الذي يحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وعقب ذلك طاف الأمير بالبيت العتيق، ثم أدى ركعتي الطواف، وشاركه في غسل الكعبة المشرفة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وسدنة بيت الله الحرام.

وبعد الانتهاء من غسيل الكعبة المشرفة تسلم الأمير هدية تذكارية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهذه المناسبة.

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