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قطاع غزة: حظر التجول لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) يتواصل لليوم الحادي عشر

قطاع غزة: حظر التجول لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) يتواصل لليوم الحادي عشر
رام الله - دنيا الوطن
يتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).

وكان القرار، بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس، يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.

وفي آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة أول أمس الثلاثاء، تسجيل (98) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة مساء أمس الخميس تشديد الاجراءات في محافظة شمال قطاع غزة ، وبعض المناطق في محافظة غزة.

وقال البزم سابقا :"بدأنا الليلة الماضية تشديد الإجراءات في محافظة شمال قطاع غزة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ، ونوجه أبناء شعبنا في المحافظة لضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال بشكل كامل حفاظاً على سلامتهم".
 
وأضاف :"قررت وزارة الداخلية تشديد الإجراءات في بعض مناطق محافظة غزة، وهي: حي النصر، حي الشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، حيث سيتم فصل تلك المناطق عن بعضها البعض، في ظل ارتفاع الإصابات فيها".

واختتم المتحدث باسم داخلية غزة تصريحه بالقول :" نوجه أبناء شعبنا في كافة المحافظات إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، ومنع الحركة بشكل نهائي يومياً من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 7 صباحاً، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية".

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