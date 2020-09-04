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دعوى قضائية ضد حفتر أمام محكمة أمريكية

دعوى قضائية ضد حفتر أمام محكمة أمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية بأن مواطنين ليبيين رفعا دعوى قضائية ضد قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر في الولايات المتحدة، قائلة إنهما يحملان حفتر مسؤولية مقتل أقربائهما.

وتم رفع الدعوى أمام محكمة فدرالية في ولاية فرجينيا الأمريكية من قبل المواطنين الليبيين سليمة جبريل وعلي عبدالله حمزة وفق (روسيا اليوم).

وقالت سليمة جبريل إن قصفا بقذائف الهاون على منزل عائلتها في يناير 2017 تسبب بمقتل 3 من أطفالها، الذين تراوحت أعمارهم بين 3 و11 سنة، وإصابة زوجها وطفلتها الرابعة.

كما اتهمت المواطنة "الجيش الوطني الليبي" باحتجاز زوجها بعد شهرين من هذا القصف، مؤكدة أنها لم تحصل على أي معلومات عنه منذ ذلك الحين.

أما المدعي الثاني، فقال إن عائلته في منطقة قنفودة غربي بنغازي، كانت تعاني من الجوع وانعدام المياه والأدوية خلال عدة أشهر جراء الهجمات لقوات حفتر، التي يقول علي عبدالله حمزة إنها أسفرت عن مقتل والده وشقيقيه وشقيقتيه.

وحسب قناة "إن بي سي"، توجه محامي صاحبي الدعوى، مارك زايد، مباشرة إلى المدعي العام الأمريكي ويليام بار يوم الأربعاء بطلب فتح تحقيقات جنائية ضد حفتر بتهمة انتهاك القانون الدولي والقوانين الأمريكية من قبله.

وأشارت "إن بي سي" إلى أن وزارة العدل الأمريكية لم ترد على طلب التعليق على الموضوع بعد.

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دعوى قضائية ضد حفتر أمام محكمة أمريكية

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