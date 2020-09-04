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شاهد: وزير سعودي في شوارع المملكة على متن دراجة هوائية

شاهد: وزير سعودي في شوارع المملكة على متن دراجة هوائية
رام الله - دنيا الوطن
ظهر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في مكان عام بأحد الوجهات السياحية في المملكة وهو يقود دراجة هوائية.

ونشر المرشد السياحي، خالد معجب آل طوق، أمس الخميس، مقطع فيديو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وثق خلاله رحلة الوزير البالغ من العمر 55 عاما، على أحد الطرقات في جبال السودة بمنطقة عسير وفق (روسيا اليوم).

وعلق آل طوق: "أن تكون برفقة وزير السياحة أحمد الخطيب، و في ‎جبال السودة، جولة على الدرجات، ويقول (بصحبتك يا ابو معجب) لا أريد شيء أكثر يا عام 2020".

وظهر الوزير السعودي مؤخرا في عدة مواقع سياحية في جنوب المملكة، لكنها المرة الأولى التي يظهر فيها وهو يقود دراجة هوائية، الأمر الذي نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين.

 

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