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"تويتر" يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير

"تويتر" يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير
رام الله - دنيا الوطن
وسم موقع "تويتر" تغريدتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإشارة تحذير، وقالت المنصة إنهما تشجعان المواطنين الأمريكيين على التصويت مرتين في انتخابات نوفمبر القادمة.

وجاء في بيان الموقع: "لقد وضعنا إشعارا على تغريدتين اثنتين بهذا الصدد، لانتهاكهما سياسة النزاهة المدنية، وتشجيعهما الأشخاص على التصويت مرتين" وفق (روسيا اليوم).

ولفت الموقع إلى أن تغريدتي ترامب قد تكونان مضللتين بسبب قوانين التصويت المختلفة في كل ولاية أمريكية.

وأشار "تويتر" إلى أن مستخدمي الموقع بإمكانهم "اقتباس" التغريدتين المعنيتين، غير أنهم لن يتمكنوا من وضع إعجاب، أو الرد، أو إعادة نشرهما.

وكانت قناة "سي أن أن" الأمريكية قالت إن "ترامب يستمر بإثارة مخاوف لا أساس لها حيال نزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، إذ أنه يقترح الآن على ناخبيه، الذين سيصوتون عبر البريد، أن يذهبوا ويصوتوا شخصيا أيضا".

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