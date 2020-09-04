الدباس يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية السفير حسام الدباس عمادة السلك القنصلي خلفا للسفير رشيد صديقوف قنصل عام روسيا، وذلك خلال حفل دبلوماسي بروتوكولي حضره عدد من القناصل العامون وأعضاء السلك الدبلوماسي بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.



وقدم الدباس باسم القناصل العامون بالإسكندرية درع إهداء للسفير صديقوف، وأعرب عن تقديره له بالمهام الدبلوماسية القادمة، كما قدم الدباس التهنئة للسفير كارين فسيليان قنصل عام روسيا الجديد .