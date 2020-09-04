إصابة أربع مواطنين عقب رشق مستوطنين سيارتهم بالحجارة برام الله

أصيب 4 مواطنين من قرية كفر مالك شرق محافظة رام الله والبيرة، أحدهم بجروح خطيرة، بعد رشق مستوطنين سيارتهم بالحجارة، قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق المحافظة، الليلة.



وأوضحت مصادر طبية أن 4 إصابات وصلت لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، أحدها وصفت بالخطيرة وهي لمواطنة حامل وفي شهرها التاسع، بعد تعرض سيارتهم للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين، وفق وكالة (وفا).



رام الله - دنيا الوطن