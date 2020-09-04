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بعد السعودية.. البحرين تفتح أجوائها للطائرات الإسرائيلية بطلب إماراتي

بعد السعودية.. البحرين تفتح أجوائها للطائرات الإسرائيلية بطلب إماراتي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة البحرينية، إن مملكة البحرين وافقت على طلب الحكومة الإماراتية السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات عبر المجال الجوي للبحرين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصدر مسؤول في شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، لم تسمه، قوله، إنه صدرت موافقة شئون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 آب/أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وبعد توقيع هذا الاتفاق تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

وينص الاتفاق على تسيير الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل، وفي يوم 31 آب/أغسطس حطت طائرة من طراز "بوينغ" تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية في مطار أبو ظبي قادمة من تل أبيب في أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والإمارات ومن دون توقف، وذلك بعد أن حلقت عبر أجواء السعودية.

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