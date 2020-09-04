شاهد: عائلة الحزين ترد على أنباء اتهام نجلها بحرق أبناءه الثلاثة بالنصيرات

قالت عائلة الحزين، إنها تفاجأت من كثرة الاتهامات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماع التي توجه أصابع الاتهام لوالد الأطفال الثلاثة الذين توفوا حرقاً بعد اشتعال النار في منزلهم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل عدة أيام.





وأوضحت العائلة، في بيان صحفي، فجر الجمعة، إن تلك الاتهامات لاشعال نار الفتنة المشوهة لتاريخ العائلة النضالي والجهادي منذ فجر الثورة الفلسطينية، واستنكار لدماء شهداء العائلة.





وأضافت العائلة: "ما حدث في يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020 الساعة الثامنة والنصف ليلاً ما هو إلا فاجعة وكارثة وزلزال، حيث نشب الحريق في منزل ابننا عمر محمود الحزين والذي نتج عنه وفاة ثلاث أطفال أبرياء دون سن السادسة".





وتابعت العائلة: "نحمل كل من تناول هذا الموضوع بصورة مزيفة للواقع وبلهجة تحريضية المسؤولية التامة أمام القانون وحقوق العشائر، ونثمن جهود الجهات المختصة صاحبة العلاقة في هذا الموضوع ونزاهتها في اتخاذ القرار".





وأكمل البيان: "تتقدم عائلة الحزين بالشكر الجزيل لكل من قاموا بواجب العزاء ووقفوا بجانبنا في محنتنا المؤلمة، ونشكر وكيل وزارة الداخلية بغزة اللواء توفيق أبو نعيم ومن رافقه بحضور مكان الحدث والمتابعة الميدانية له".





الجدير ذكره، أن ثلاثة أطفال من عائلة الحزين لقوا حتفهم في حريق لمنزل والدهم قبل عدة أيام.









رام الله - دنيا الوطن