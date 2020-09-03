إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة العيسوية في القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، داهمت حي الشهيد محمد عبيد بالبلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي، تجاه منازل المواطنين، الذين اضطروا لإغلاق نوافذها، رغم الأجواء الحارة، الأمر الذي أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.