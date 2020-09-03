الصحة الإسرائيلية: تسع وفيات و3141 إصابة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، وفاة تسعة أشخاص، متأثرين بإصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) منذ منتصف الليلة الماضية، فيما شُخصت 3141 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بحسب المعطيات.



وذكرت وزارة الصحة، أن "عدد مرضى (كورونا) في اسرائيل، بلغ 123903 حتى الساعة 15:44 من مساء اليوم الخميس"، مُشيرة إلى أن بينهم 985 وفاة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضحت، أنه من "مجمل الإصابات بالفيروس هناك 417 وصفت حالتهم بالخطيرة و118 مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي".



وذكرت الوزارة، أن 98637 شخصاً تماثلوا للشفاء، مشيرة إلى أن عدد الإصابات النشطة، قد وصل إلى24281 حالة.



وتحتل إسرائيل المكان الأول في العالم من ناحية الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بالنسبة لعدد السكان، حيث سُجلت خلال الأسبوع الأخير نحو مئتي إصابة يومياً لكل مليون نسمة. وتحتل البرازيل المكان الثاني، تليها إسبانيا والولايات المتحدة.