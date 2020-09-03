شركات النظافة بغزة: 10 عمال مصابين بـ(كورونا) ولم نحصل على مستحقاتنا منذ ثمانية أشهر

توضيحية

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خاص دنيا الوطن

أكد أحمد الهندي، المتحدث باسم شركات النظافة في قطاع غزة، أنه كان متوقعاً إصابة عدد من عمال النظافة بفيروس (كورونا) المستجد، حيث أصيب 10 منهم.



وأوضح الهندي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن هناك 50 طبيباً، تم تسجيل إصابتهم بالفيروس، وبسبب اختلاط عمال النظافة بهم، فقد كان متوقعاً إصابتهم بالفيروس، لافتاً إلى أنهم محجورون الآن في مستشفى (غزة الأوروبي).



وفيما يتعلق بالمستحقات المالية لشركات النظافة، أكد الهندي، أن هناك شقين من المستحقات، الشق الأول متعلق بالنظافة العادية للمستشفيات، لافتاً إلى أنه لم يتم الحصول عليها منذ ثمانية شهور.



وقال: "نحصل على راتب كامل شهرياً، ولكن من المفترض، أن نحصل على المستحقات منذ شهر كانون الثاني/ يناير، ولكن لم يحصل ذلك".



وأضاف: "أما الشق الثاني من المستحقات، فإنه يتعلق بالحجر الصحي، حيث إن الحجر الصحي، بدأ يوم 15 آذار/ مارس، فمنذ هذا اليوم وحتى الآن، لم نحصل سوى على 30% من مستحقات الحجر".



وفي السياق، قال الهندي: "مستحقات الحجر الصحي، تقدّر بأقل من مليون شيكل، وهذه المستحقات بدلاً عن عمل عمّال شركات النظافة داخل أماكن الحجر كالمستشفيات والمدارس والفنادق".



وأضاف: "من المفترض أن تكون الأولويّة في الصرف لمستحقات شركات النظافة، خلال هذه الأزمة؛ لحساسيّة وأهميّة النظافة داخل مراكز الحجر".