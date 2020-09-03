صالح رأفت: سنتابع العمل مع الفصائل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

صالح رأفت

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام للاتحاد الديمقراطي (فدا) صالح رأفت، أن الاجتماع، يؤكد على الاتفاق على مواصلة التصدي لـ (صفقة القرن)، والتي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية لشعبنا الفلسطيني، والتصدي لخطة "الضم"، ورفضنا لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.



وأشار رأفت، خلال كلمته باجتماع الأمناء العامين للفصائل، إلى أن حزبه، سيتابع العمل مع الفصائل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتحقيق الشراكة بين فصائل المنظمة والفصائل الفلسطينية، وتعبئة شعبنا واستنهاضه في مختلف أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة السياسات التهويدية في القدس، وضد ضم أراضينا، وتشديد حصار الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة.



وأكد رأفت، أن شعبنا سيتابع الكفاح الوطني بشكل موحد، في مواجهة الاحتلال الاستعماري للأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس، لإقامة دولته المستقلة على حدود حزيران 1967، وتأمين عودة اللاجئين إلى أرضهم، وإطلاق سراح الأسرى.



ودعا رأفت إلى تكثيف العمل مع الأحزاب العربية، للتأثير على حكومتها للالتزام بالمبادرة العربية، وعدم تطبيع العلاقات قبل تنفيذها لما تم الاتفاق عليه، والمتمثلة بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وضرورة استنهاض الجاليات الفلسطينية، وتوحيدها تحت قيادة واحدة، والعمل مع الجاليات العربية والأحزاب لمواجهة (الصفقة والضم والتطبيع) مع دولة الاحتلال.



وأكد دعمه لقرار الرئيس، بتشكيل قيادة وطنية موحدة، تقود فعاليات المقاومة الشعبية ضد تهويد القدس، ومصادرة الأراضي، ومواجهة الحصار على شعبنا.



ودعا رأفت الى ضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم مختلف الفصائل، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، وعقد مجلس وطني جديد، بمشاركة جميع الفصائل، وإجراء الانتخابات البرلمانية والمجلس الوطني، وضمان مشاركة الفصائل والشخصيات الوطنية في الوطن والشتات.