البزم: تشديد الإجراءات في حي النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ





رام الله - دنيا الوطنأكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن وزارته قررت تشديد الإجراءات في بعض مناطق محافظة غزة، وهي: حي النصر، حي الشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، مشيراً إلى أنه سيتم فصل تلك المناطق عن بعضها البعض، في ظل ارتفاع الإصابات فيها.قال إياد البزم، في تصريحات له، مساء اليوم الخميس: "بدأنا الليلة الماضية، تشديد الإجراءات في محافظة شمال قطاع غزة، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، ونوجه أبناء شعبنا في المحافظة لضرورة الالتزام بقرار حظر التجول بشكل كامل حفاظاً على سلامتهم".وأضاف: "نوجه أبناء شعبنا في كافة المحافظات إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، ومنع الحركة بشكل نهائي يومياً من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 7 صباحاً، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية.