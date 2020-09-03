الصالحي: إطلاق الحوار الوطني الشامل يجب أن يكون بين كل المكونات الفلسطينية

دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، لتبني اجتماع الأمناء العامين للفصائل، تعزيز النضال الوطني ضد الاحتلال، بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، وتجديد المشروع الوطني، وإعادة الروح له، وتعزيز الوحدة الوطنية.



وقال الصالحي، خلال كلمة له، باجتماع الأمناء العامين: إن إطلاق حوار وطني شامل، يجب أن يكون بين كل المكونات والفئات، وفي كل الساحات.



وأضاف الصالحي: "نحن الآن في وضع في غاية الصعوبة، ونؤيد ما طلب من تشكيل لجان، وندعو لإفساح المجال لكل مكونات شعبنا، وتعزيز الحوار الوطني".





رام الله - دنيا الوطن