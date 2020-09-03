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  • الرئيس عباس: اعتباراً من الغد يجب أن تبدأ الفصائل بتشكيل هذه اللجان لتبدأ عملها فوراً

  • الرئيس عباس: هناك لجان وفعاليات تم الحديث عنها والجميع وافق عليها لمواجهة عدد من المواضيع

  • الأمناء العامون: لجنة المصالحة سيكون عملها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع

  • الأمناء العامون: توافقنا على العيش بنظام سياسي واحد وسلطة واحدة وقانون واحد

  • الأمناء العامون: توافقنا على تفعيل المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال كخيار استراتيجي للمرحلة الحالية

  • الأمناء العامون: من حقنا ممارسة الأساليب النضالية المشروعة كافة

  • الأمناء العامون: ناقشنا قواعد الاشتباك مع الاحتلال وتوافقنا على وسائل مواجهة الاحتلال

  • الأمناء العامون: التطبيع طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية

  • الأمناء العامون: نرفض بشكل مطلق لجميع المشاريع الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية وتجاوز حقوقنا المشروعة

  • الأمناء العامون: الاجتماع جاء استجابة للرغبة الوطنية الصادقة واستجابة لأهدافنا الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالحي: إطلاق الحوار الوطني الشامل يجب أن يكون بين كل المكونات الفلسطينية

الصالحي: إطلاق الحوار الوطني الشامل يجب أن يكون بين كل المكونات الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، لتبني اجتماع الأمناء العامين للفصائل، تعزيز النضال الوطني ضد الاحتلال، بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، وتجديد المشروع الوطني، وإعادة الروح له، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وقال الصالحي، خلال كلمة له، باجتماع الأمناء العامين: إن إطلاق حوار وطني شامل، يجب أن يكون بين كل المكونات والفئات، وفي كل الساحات.

وأضاف الصالحي: "نحن الآن في وضع في غاية الصعوبة، ونؤيد ما طلب من تشكيل لجان، وندعو لإفساح المجال لكل مكونات شعبنا، وتعزيز الحوار الوطني".

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