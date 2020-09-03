القيادة العامة ومنظمة الصاعقة تدعوان لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، (القيادة العامة) طلال ناجي: إن الفصائل الفلسطينية، تلتقي اليوم على قواسم وجوامع مشتركة، والتي تتمثل في رفض (صفقة القرن) التي تستهدف القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفض مخطط الضم الإسرائيلي، واتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل"، لافتاً لضرورة أن تكون كل الفصائل موحدة في مواجهة كل التحديات والمخططات، التي تحاك ضد قضيتنا.



وأكد ناجي، خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل، على ضرورة أن يتم تشكيل لجان مختصة لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتصاعد المقاومة الشعبية، ولإعادة بناء البيت الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير، حتى نقول للعالم أجمع، إن كل أطياف شعبنا موحدة وخلف قيادتها، مشددًا على أننا لا يمكن أن نقبل بإيجاد بدائل لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.



ولفت إلى أن أعداء القضية الفلسطينية، يتذرعون بالانقسام ليتنصلوا من التزاماتهم تجاه قضية فلسطين، وها هم يهرولون نحو التطبيع، ويتخلون عن فلسطين وقضيتها، وعن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.



من جهته، دعا الأمين العام لمنظمة الصاعقة الفلسطينية، معين حامد لتفعيل منظمة التحرير، وإعطائها دورها الحقيقي في قيادة شعبنا، والدفاع عن حقوقه في كل المحافل.



كما دعا لاستمرار عقد مثل هذه اللقاءات، التي ينتظر شعبنا منها الكثير، لتحقيق تطلعاته وآماله في الحرية والاستقلال.