فهد سليمان: يجب إنهاء الانقسام وتمكين الحكومة الفلسطينية وفق اتفاق 2017

نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، فهد سليمان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، فهد سليمان، أن الحركة الوطنية الفلسطينية، تواجه تصعيداً نوعياً في المخطط الإمبريالي على الحقوق في المنطقة، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني خصوصاً، والذي يتمثل بـ (صفقة القرن) و"الضم"، والذي يمثل أعلى درجات الاستعمار، والتطبيع".



وأشار سليمان، خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل، مساء اليوم الخميس، إلى أن التحدي المطروح، يكمن في مواجهة الانقسام، وأن الرد عليه يكون باستعادة الوحدة الوطنية.



ودعا إلى ضرورة "حل سلطة الأمر الواقع في غزة، وتمكين الحكومة على أساس اتفاق 2017، والذي من شأنه مواجهة التحديات الوطنية المتمثلة بالضم والتطبيع"، وفق تعبيره.



وأشاد بما طرحه الرئيس بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، لتقود فعاليات المقاومة الشعبية السلمية، داعياً لأن تمتد إلى مختلف أماكن التواجد الفلسطيني.



وأكد ضرورة الاستجابة لدعوة واقتراح الرئيس بعقد جلسة استثنائية للمجلس المركزي، وأهمية المقاومة الشعبية السلمية على أن تكون على رأس اولويات العمل الوطني، في مواجهة الاحتلال والاستيطان.