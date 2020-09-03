أبو أحمد فؤاد: يجب طرد المطبعين من جامعة الدول العربية

دعا نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، أبو أحمد فؤاد، لطرد كل المطبعين مع العدو الإسرائيلي، من جامعة الدول العربية، ولمقاطعة نظام الإمارات.



وقال خلال كلمته في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في بيروت، إن حركته مع أي طرح للشراكة والوحدة، متابعاً: "نرى ضرورة أن تبقى صيغة الأمناء العامين كمرجعية، وأن تنظم اجتماعاتنا".



وأضاف: "أسرع طريق للذهاب إلى الوحدة الوطنية، هو إلغاء اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل"، مشدداً على أن منظمة التحرير، يجب ألا تبقى مقيدة تحت ضغط الاحتلال، داعياً لمأسسة المجلس الوطني، وصندوق قومي قوي.





رام الله - دنيا الوطن