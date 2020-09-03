الرئيس عباس للفصائل: "إن كنتوا شاطرين انزلوا للشعب واعملوا معاه انتفاضة شعبية"

رام الله - دنيا الوطن

علّق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على دعوة الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، بشأن الدعوة لحوار عام بين الفصائل والشعب.

وقال الرئيس عباس للصالحي، خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل: "أنا معك أحب وأتمنى، أن تقوم كل الفصائل بحوار عام مع كل الشعب، الفصائل ليست هي الشعب".وأضاف الرئيس عباس: "إن كنتوا شاطرين، انزلوا للشعب، واعملوا معه انتفاضة شعبية، ياريت نعمل هذا، هيك كل شيء يتغير".