غزة: قرارات خاصة بإجراء عقود الزواج خلال فترة (كورونا)











رام الله - دنيا الوطنأصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، مجموعة من القرارات، التي يتم بموجبها إجراء عقود الزواج خلال الفترة الاستثنائية، التي يمر بها قطاع غزة في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد.وأشار المجلس إلى أن هذه القرارات، جاءت بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ووفق الصلاحيات المخولة له.وأوضح المجلس، أن من بين هذه القرارات، أن يكون الخاطبان من نفس سكان المحافظة، وألا يتم العقد بالوكالة للخاطبين المقيمين خارج البلاد أو أحدهما، وأن يتم إرفاق موافقة الولي ووكالته لمن هو خارج البلاد، ويتم استيفاء الرسوم المقررة على الوكالة مع تعهد الوكيل خطياً بصحة الوكالة على نفس الوكالة.وأوضح، أن من هذه القرارات كذلك، اتباع إجراءات السلامة أثناء العقد (التباعد وارتداء الكمامة والتعقيم واحضاء قلم للتوقيع)، كذلك اقتصار الحضور أثناء إجراء العقد على الخاطبين والولي الشرعي للمخطوبة، وشاهديْن فقط.ومن بينها أيضاً، تنظيم المضابط والحجج المتممة للعقد مباشرة من المحكمة، ويستثنى ختم المختار، وبعد التأكد من صحة المعاملة يحصل مدير ديوان المحكمة، رسوم العقد القانونية وقدرها 300 شيكل، بالإضافة إلى رسوم الحجج المرفقة في العقد، إن وجدت، وعمولة البنك على أن يتم توريدها فور فتح البنوك، كذلك يقتصر الدوام على مدير ديوان المحكمة، ومعه موظف واحد يختاره، وعناصر الشرطة القضائية ثلاثة أيام أسبوعياً، (الأحد والثلاثاء والخميس)، من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة ظهراً.