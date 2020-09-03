مجدلاني: الحديث عن المصالحة بوجود حكومتين ونظامين "مثير للسخرية"

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن الحديث عن إنهاء الانقسام في ظل وجود حكومتين ونظامين سياسيين "مثير للسخرية".





وأضاف مجدلاني، خلال لقاء الأمناء العامين، مساء الخميس: "إنهاء الانقسام يتم بالشراكة الوطنية، ومن خلال الاتفاقيات السابقة، ويجب إنهاء وجود سلطتين وحكومتين، آخذين بالاعتبار التطورات الجديدة".





وتابع مجدلاني: "كلمة الرئيس عباس، خارطة طريق لتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، ولا نملك ترف الوقت، ونريد لمخرجات الاجتماع سقف وجدول زمني محدد وملموس؛ لانهاء الانقسام".





واستطرد: "اجتماع الأمناء العامين يعقد لأول مرة بإرادة وطنية خالصة، وبدون وساطة أو رعاية".

رام الله - دنيا الوطن