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دولي

محمة إسرائيلية ترفض دعوى قضائية تطالب بمحاكمة ضابط أعدم فتاً فلسطينياً

محمة إسرائيلية ترفض دعوى قضائية تطالب بمحاكمة ضابط أعدم فتاً فلسطينياً
رام الله - دنيا الوطن
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، دعوى قضائية، تطالب بمحاكمة ضابط إسرائيلي، أطلق النار تجاه طفلا فلسطينيا، خلافا للتعليمات، وتسبب في قتله. 

وبحسب صحفية (هآرتس) الإسرائيلية، فإن المحكمة، رفضت دعوى قضائية لتوقيف العقيد منشه شومير، الذي قتل الطفل الفلسطيني محمد كوسبة، بقرية الرام قضاء القدس، بالعام 2015، بزعم إلقاء حجرا على سيارته.

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