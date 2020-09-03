النخالة: لم يعد لدينا ترف الاختلاف واتفاق أوسلو أثبت فشله

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن الفلسطينيين لم يعد لديهم ترف الاختلاف، مضيفاً: "أصبحت الحقيقة بارزة وجهاً لوجه فأمامنا المشروع الصهيوني يتمدد في المنطقة ويحقق إنجازات لم يحلم بها مؤسسيه".



وأضاف النخالة، خلال كلمة له باجتماع الأمناء العامون: "اتفاق أوسلو أثبت فشله، وحينها صفق لنا العالم لأننا تنازلنا عن حقنا في فلسطين ووصلنا لما وصلنا إليه".





رام الله - دنيا الوطن