التنمية بغزة: لا جديد حول موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

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خاص دنيا الوطن

أكدت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أنه لا جديد حول موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع.



وأشارت الكحلوت في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه في حل جد أي جديد، حول موعد الصرف، سيتم الاعلان عن ذلك بشكل مباشر.



وكان السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلن قبل عدة أيام، أن دولة قطر، دفعت 34 مليون دولار هذا الشهر؛ لمنع كارثة إنسانية وشيكة، كانت ستحل بالقطاع.



وأضاف في تصريحات لقناة (العربي) القطرية: أنه سيكون من ضمن هذا المبلغ، سبعة ملايين دولار للمتضررين من جائحة (كورونا)، مشيراً إلى أنه بخصوص الأشهر المقبلة، سيتم دراستها.