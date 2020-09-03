عياش: إغلاق بحر شمال قطاع غزة 48 ساعة بسبب (كورونا)

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خاص دنيا الوطن

أكد نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن الشرطة البحرية، أبلغت الصيادين، بإغلاق البحر بشكل كامل في محافظة شمال غزة.



وأشار عياش في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن قرار منع العمل في البحر سيكون لمدة 48 ساعة من الآن، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.