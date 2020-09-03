قيادي بالجهاد: ننتظر خطوات جدية وعملية من الرئيس عباس لطمأنة الفلسطينيين

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن الشعب الفلسطينى ينتظر خطوات جدية وعملية يتخذها الرئيس الفلسطينى محمود عباس من أجل طمأنة الكل الفلسطينى أننا على أبواب مرحلة جديدة تزيل آثار الحصاد المر الذى عاشه شعبنا من انقسام استمر ما يقارب أربعة عشر عاماً.



وأضاف المدلل، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: "ينتظر أهلنا فى غزة أن تنتهى معاناة الحصار ويتخذ الرئيس الفلسطينى قراراً تنفيذياً برفع كافة الاجراءات العقابية ضد قطاع غزة التى اتخذتها السلطة خصوصا ضد الموظفين وأهالى الشهداء والأسرى المحررين الذين قطعت رواتبهم وتزويد غزة بما تحتاجه المؤسسات الحكومية من ميزانيات وامكانيات وما يحتاجه شعبنا من مقومات الحياة الكريمة".



وتابع: "مطالبة الرئيس بشكل مباشر تنفيذ قرارات المجلسين المركزى والوطنى بسحب الاعتراف بالعدو الصهيونى ووقف العمل باتفاقيات اوسلو بكافة افرازاتها التنسيق الأمنى وباريس الاقتصادى وغيرها".





وشدد المدلل، على ضرورة إعادة الاعتبار للمشروع الوطنى الفلسطينى الذى يقوم على استراتيجية المواجهة للعدو الصهيوني بكافة اشكال المقاومة وتفعيل الأوراق القوية التى يمتلكها الفلسطينيون لمواجهة جريمة صفقة القرن وجريمة الضم ووضع آليات متفق عليها لمواجهة جريمة التطبيع التى أقدم عليها نظام الإمارات المتحدة وأنظمة أخرى تنوى السقوط فى وحل التطبيع مع العدو الصهيونى".



وأكد على ضرورة العمل الجاد من أجل ترتيب البيت الفلسطينى المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية لتعود إلى مبررات نشأتها وهى تحرير فلسطين من البحر الى النهر وتمثيل الكل الفلسطينى.



وطالب المدلل، بدعم ومساندة الاسرى داخل السجون الصهيونية الذين يمارس ضدهم ابشع الجرائم اللانسانية وتفعيل كل الخيارات والعمل الجاد من أجل تحريرهم من السجون الصهيونية ومطالبة السلطة بحمل ملف الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية.





رام الله - دنيا الوطن