بشارة يطالب حكومة النرويج والدول المانحة بالضغط على اسرائيل لوقف الخروقات المالية









رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير المالية شكري بشارة اليوم الخميس مع ممثل الحكومة النرويجية لعملية السلام "تور وينزلاند" وبرفقته سفيرة النرويج الجديدة لدى فلسطين السيدة " تورون فيسته".وتم خلال اللقاء مناقشة اخر التطورات المتعلقة بإجتماع المانحين المزمع انعقاده قبل نهاية العام الحالي والتي ترأس النرويج مجلساجتماعات الدول المانحة (AHLC).حيث قام وزير المالية شكري بشارة بإطلاع السيد وينزلاند على الوضع المالي في دولة فلسطين في ظل الأزمة المزدوجة من حيث وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد الفلسطيني، ومن جهة أخرى المواجهة السياسية مع دولة الاحتلال وتبعياتها على أموال العائدات الضريبية - المقاصة والتي تشكل جزءاً هاماً واساسيًا لايرادات الخزينة العامة.واشار الوزير بشارة الى المطالبات المتكررة التي تم عرضها على اجتماعات الدول المانحة خلال السبع سنوات الماضية والمتمثلة بالملفات والمواضيع العالقة مع الجانب الإسرائيلي من ملف العائدات الضريبية التي ادت منذ سنوات الى ضياع مئات ملايين الدولارات من الايرادات والتي هي حق للشعب الفلسطيني وذلك نتيجة للممارسات الاسرائيلية والخطوات الاحادية التي تتخذها سلطة الاحتلال بالتعامل بموضوع المقاصة.وطالب الوزير بشارة حكومة النرويج والدول المانحة بممارسة الضغوط على اسرائيل لوقف الاجراءات والمعيقات المجحفة والاقتطاعات غير المبررة والمفروضة على السلطة الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال، والتي حرمتنا من حقوقنا المالية المشروعة.وأضاف بشارة أنه في حال مُكنت فلسطين من فرض سيادتها الكاملة على اراضيها ومُنحت حرية الحركة للمواطنين والسياح واُزيلت المعوقات المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني فإن فلسطين لن تكون بحاجة الى دعم مالي إضافي من الدول المانحةوسيكون بمقدورها تحويل الدعم الحالي الى دعم للمشاريع التطويرية والاستثمار في البنية التحتية.