كهرباء غزة تدين حملة التحريض والاساءة لدورها





وأضافت: "لم التجني على شركة دفعت أثمان كبيرة وعزيزة من دماء أبنائها؟ الذين كانوا ومازالوا يكابدون عناء توصيل التيار الكهربائي بقدر ما يستطيعون للجميع بدون استثناء بما فيها منازل ومكاتب الذين يسطرون بياناتهم التحريضية ضدها، والتي كان من الأولى أن توجه بياناتهم وكلماتهم لمن ينتهك الأرض ويحرمنا أبسط حقوقنا لا لصدور من يقفون معهم في خندق المواجهة والصمود".



وتابعت الشركة بقولها: "إننا نأسف حين نقول أن الحال وصل بالبعض إلى هذا التردي والإسفاف، إذ تتم المساواة بين الضحية والجلاد، بين الاحتلال ورفقاء الدرب وشركاء الوطن، إنها قسمة ضيزى ممن لم يستطع التخلي عن عقلية التفرد الأنانية والمناكفة العقيمة".



واستطردت بقولها: "لقد كان من الفصاحة أن تجند الأقلام والخطب العصماء لاستنهاض الهمم وحشد الجهود لمقارعة المغتصبين لحقوقنا الذين يقضمون الأرض ويحاصرون كل ما هو جميل عليها".



وأوضحت الشركة، أنه كان من الاولى زيارتها والاستماع لمشاكلها والتحديات التي تواجهها ودعم توجهاتها بإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، والتفكير والحشد باتجاه إيجاد حلول ومشاريع واقعية تمكن الشباب من تأسيس مستقبلهم وتنهى فصول من المعاناة التي يكابدها الصغير والكبير في القطاع، بحسب بيان الشركة.



وقالت الشركة في بيانها: "إننا إذ نعبر عن استيائنا الشديد وإدانتنا الصريحة من استمراء البعض لهذا النهج البغيض الذي من شأنه تقويض أسس الترابط المجتمعي وخلخلة أركان جبهته الداخلية فإننا ومن منطلق المسؤولية الوطنية نحتفظ بحق الشركة القانوني المتكامل وغير المنقوص، وندعو لوضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة وطنيا".



رام الله - دنيا الوطناستنكرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، عملية التحريض عليها، من قبل البعض، والإساءة لدورها، خدمة لمصالح فئوية.جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الشركة، مساء اليوم الخميس، مستهجنة عملية الزج باسمها والتعريض بتاريخها ودورها؛ لتحقيق أجندات فئوية تسعى لحشد وشحن الشارع كلما سنحت الفرصة لذلك مع استغلال واضح لأي حدث مأساوي مفجع يثير الرأي العام.وقالت الشركة في بيانها: " الشركة ليست بمعرض الدفاع عن نفسها ودورها، فالجميع يدرك دورها الوطني الاستثنائي وطبيعة عملها المحفوفة بالمخاطر والتحديات في ظل ظروف غاية في الصعوبة، وهي كمؤسسة وطنية لا تمتلك مفاتيح الحلول كون دورها ومهامها معروفة ومحصوره ولا يقع على عاتقها توفير الكهرباء بل يلقى على عاتقها عبء ومسؤولية التدبر بكميات قليلة جدا لا تكفي مجتمعة لسد احتياج محافظة واحدة".