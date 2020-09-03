شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تدين حملة التحريض والاساءة لدورها

كهرباء غزة تدين حملة التحريض والاساءة لدورها
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، عملية التحريض عليها، من قبل البعض، والإساءة لدورها، خدمة لمصالح فئوية.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الشركة، مساء اليوم الخميس، مستهجنة عملية الزج باسمها والتعريض بتاريخها ودورها؛ لتحقيق أجندات فئوية تسعى لحشد وشحن الشارع كلما سنحت الفرصة لذلك مع استغلال واضح لأي حدث مأساوي مفجع يثير الرأي العام.

وقالت الشركة في بيانها: " الشركة ليست بمعرض الدفاع عن نفسها ودورها، فالجميع يدرك دورها الوطني الاستثنائي وطبيعة عملها المحفوفة بالمخاطر والتحديات في ظل ظروف غاية في الصعوبة، وهي كمؤسسة وطنية لا تمتلك مفاتيح الحلول كون دورها ومهامها معروفة ومحصوره ولا يقع على عاتقها توفير الكهرباء بل يلقى على عاتقها عبء ومسؤولية التدبر بكميات قليلة جدا لا تكفي مجتمعة لسد احتياج محافظة واحدة".

وأضافت: "لم التجني على شركة دفعت أثمان كبيرة وعزيزة من دماء أبنائها؟ الذين كانوا ومازالوا يكابدون عناء توصيل التيار الكهربائي بقدر ما يستطيعون للجميع بدون استثناء بما فيها منازل ومكاتب الذين يسطرون بياناتهم التحريضية ضدها، والتي كان من الأولى أن توجه بياناتهم وكلماتهم لمن ينتهك الأرض ويحرمنا أبسط حقوقنا لا لصدور من يقفون معهم في خندق المواجهة والصمود".

وتابعت الشركة بقولها: "إننا نأسف حين نقول أن الحال وصل بالبعض إلى هذا التردي والإسفاف، إذ تتم المساواة بين الضحية والجلاد، بين الاحتلال ورفقاء الدرب وشركاء الوطن، إنها قسمة ضيزى ممن لم يستطع التخلي عن عقلية التفرد الأنانية والمناكفة العقيمة".

واستطردت بقولها: "لقد كان من الفصاحة أن تجند الأقلام والخطب العصماء لاستنهاض الهمم وحشد الجهود لمقارعة المغتصبين لحقوقنا الذين يقضمون الأرض ويحاصرون كل ما هو جميل عليها".

وأوضحت الشركة، أنه كان من الاولى زيارتها والاستماع لمشاكلها والتحديات التي تواجهها ودعم توجهاتها بإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، والتفكير والحشد باتجاه إيجاد حلول ومشاريع واقعية تمكن الشباب من تأسيس مستقبلهم وتنهى فصول من المعاناة التي يكابدها الصغير والكبير في القطاع، بحسب بيان الشركة.

وقالت الشركة في بيانها: "إننا إذ نعبر عن استيائنا الشديد وإدانتنا الصريحة من استمراء البعض لهذا النهج البغيض الذي من شأنه تقويض أسس الترابط المجتمعي وخلخلة أركان جبهته الداخلية فإننا ومن منطلق المسؤولية الوطنية نحتفظ بحق الشركة القانوني المتكامل وغير المنقوص، وندعو لوضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة وطنيا".

أخبار ذات صلة

(حماس) تكشف تفاصيل لقاءات هنية بالفصائل الفلسطينية في بيروت

(حماس) تكشف تفاصيل لقاءات هنية بالفصائل الفلسطينية في بيروت

القدرة: محافظة غزة تتصدر أعداد الإصابات بـ(كورونا) والأيام المقبلة ستكون حاسمة

القدرة: محافظة غزة تتصدر أعداد الإصابات بـ(كورونا) والأيام المقبلة ستكون حاسمة

أبو الغيط: حل الدولتين يجب أن يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية

أبو الغيط: حل الدولتين يجب أن يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية

هنية يلتقي القيادة العامة والشعبية في لبنان

هنية يلتقي القيادة العامة والشعبية في لبنان

مدير مستشفى غزة الأوروبي: حالات الإصابة بـ(كورونا) القادمة للمستشفى في تزايد تدريجي

مدير مستشفى غزة الأوروبي: حالات الإصابة بـ(كورونا) القادمة للمستشفى في تزايد تدريجي

معروف: توقيف أربعة اشخاص من مثيري الشائعات حول جائحة (كورونا)

معروف: توقيف أربعة اشخاص من مثيري الشائعات حول جائحة (كورونا)

مجدلاني: أهم خطوة سياسية يمكن أن تتخذها بريطانيا هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

مجدلاني: أهم خطوة سياسية يمكن أن تتخذها بريطانيا هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

(شاباك): احتجاز الجثامين الفلسطينيين يشكل &#34;عبئًا&#34; ولن تعزز معادلة الردع

(شاباك): احتجاز الجثامين الفلسطينيين يشكل "عبئًا" ولن تعزز معادلة الردع

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

هنية يلتقي القيادة العامة والشعبية في لبنان

هنية يلتقي القيادة العامة والشعبية في لبنان

مجدلاني: أهم خطوة سياسية يمكن أن تتخذها بريطانيا هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

مجدلاني: أهم خطوة سياسية يمكن أن تتخذها بريطانيا هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رأفت: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين

رأفت: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين

اتحاد المقاولين يسلم وزارة الأشغال خطة متكاملة للعودة للأعمال في ظل جائحة (كورونا)

اتحاد المقاولين يسلم وزارة الأشغال خطة متكاملة للعودة للأعمال في ظل جائحة (كورونا)

المنظمات الأهلية: فتح تحقيق جدي وتوفير الحماية للأسرى هو الرد على استشهاد الأسير الخطيب

المنظمات الأهلية: فتح تحقيق جدي وتوفير الحماية للأسرى هو الرد على استشهاد الأسير الخطيب

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين

المجلس الوطني: نؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين والبناء على مخرجاته

المجلس الوطني: نؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين والبناء على مخرجاته

اشتية: موقف الكويت ثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني

اشتية: موقف الكويت ثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني

منوعات

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع &#34;نتفليكس&#34;

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع "نتفليكس"

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: &#34;ده أنت داهية ولعيب&#34;

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: "ده أنت داهية ولعيب"

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من &#34;ميلانيا ترامب&#34;

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من "ميلانيا ترامب"

إطلاله مثيرة لطليقة (كهربا)..وتعليق غامض: &#34;إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى&#34;

إطلاله مثيرة لطليقة (كهربا)..وتعليق غامض: "إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى"

جميلة إسماعيل عن اتهام ابنها في قضية الاغتصاب (فيرمونت): ربيته يحمي بنات الناس

جميلة إسماعيل عن اتهام ابنها في قضية الاغتصاب (فيرمونت): ربيته يحمي بنات الناس

عربي

تحذيرات من &#34;حاويات تحتوي مواد قابلة للاشتعال&#34; في مرفأ بيروت

تحذيرات من "حاويات تحتوي مواد قابلة للاشتعال" في مرفأ بيروت

الكويت: انفجار في ناقلة نفط عملاقة

الكويت: انفجار في ناقلة نفط عملاقة

أمير قطر لكوشنر: الدوحة ملتزمة بمبادرة السلام العربية

أمير قطر لكوشنر: الدوحة ملتزمة بمبادرة السلام العربية

الخطوط السعودية: سبعة شروط لنقل العائدين.. ومتطلبات السفر لـ 25 دولة

الخطوط السعودية: سبعة شروط لنقل العائدين.. ومتطلبات السفر لـ 25 دولة