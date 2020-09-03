شؤون فلسطينية

القدرة: محافظة غزة تتصدر أعداد الإصابات بـ(كورونا) والأيام المقبلة ستكون حاسمة

القدرة: محافظة غزة تتصدر أعداد الإصابات بـ(كورونا) والأيام المقبلة ستكون حاسمة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن منطقة شمال قطاع غزة أكثر المناطق التي تتواجد فيها بؤر تفشي فيروس (كورونا)، لافتا إلى أن محافظة غزة تتصدر أعداد الإصابات بالفيروس، وتليها محافظة الشمال.

وأشار القدرة، وفق وكالة (شهاب)، إلى أن حجم الإصابات التي تسجل في قطاع غزة لا زالت في إطار المعقول والمتوقع والمسيطر عليه.

وأوضح المتحدث باسم الصحة بغزة، أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد بشكل مباشر من عدد الإصابات، لافتا إلى أنه كلما كانت نسبة التراخي بين المواطنين كبيرة، زاد عدد الإصابات بفيروس (كورونا).

وقال: "لا مجال للاستهتار للحظة واحدة وإلا سندفع الثمن سويًا"، مضيفا: "المنحى الصعب الذي نعيشه في تفشي الوباء سيقودنا إلى مرحلة أكثر خطورة"، منوها في الوقت ذاته إلى أن أي حركة للمواطنين غير محسوبة، فإن الجميع سيدفع ثمنها بإصابات جديدة.

وفي السياق ذاته، أكد القدرة، اكتشاف حالات جديدة يعني الدخول في منحنى خطير ومتصاعد، مشيرا إلى أن الايام المقبلة ستكون حاسمة في كسر حلقات تفشي فيروس (كورونا)، داعيا المواطنين لعدم الخروج من المنزل إطلاقا، إلا في حالات ضرورية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

في سياق ذي صلة، شكر القدرة دولة قطر على دعمها المستمر لوزارة الصحة في غزة بظل تفشي وباء (كورونا).

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